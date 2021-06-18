За сутки в водоемах Харьковской области утонули три человека, в том числе два подростка

За минувшие сутки в Харьковской области спасатели достали из воды тела двух подростков (2005 и 2007 г.р.) и 62-летнего мужчины.

Как сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, один несчастный случай произошел в с.Колонтаев Краснокутской громады у шлюз-регулятора.

"Спасатели 57-й Государственной пожарно-спасательной части помогли полицейским вытащить из воды тела двух подростков (2005 и 2007 годов рождения), которые утонули в реке Мерла тот же день... С помощью лодки и спасательной веревки сотрудники ГСЧС достали тела погибших из водоема и передали следователям", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели подростков.

Другой несчастный случай произошел вблизи села Мартовое Чугуевского района у плотины. Там водолазы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины нашли и достали из Печенежского водохранилища тело 62-летнего мужчины.

Всего с начала года в водоемах Харьковской области утонуло 17 человек, 4 из которых - дети. Еще один человек считается пропавшим без вести.