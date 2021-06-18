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09:11 18.06.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 177,4 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 177,4 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 177 млн 435 тыс. 887, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 842 тыс. 319 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по количеству заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 508 тыс. 905 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 600 тыс. 934.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 млн 762 тыс. 793, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 383 тыс. 490.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 17 млн 702 тыс. 630 заболевших, умерло 496 тыс. 4 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 494,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 852 человек, Индии - 275, Бразилии - 2 тыс. 318.

Теги: #covid_19 #мир
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