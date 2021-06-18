На газопроводе в Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием

На газопроводе в Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате чего в 20 жилых домах временно отключена подача газа, сообщила пресс-служба ГП "Луганскгаза".

"Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошёл взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание ликвидировали в 6:30 пятницы, в настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы. Подачу газа планируют возобновить после завершения работ.

"На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается", - отметили в пресс-службе.