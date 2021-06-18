США в четверг поставили Канаде 1 млн доз вакцины от COVID-19

В рамках оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции США в четверг поставили Канаде 1 млн доз вакцины, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Сегодня (в четверг - ИФ) в рамках выполнения обязательств по оказанию помощи в сдерживании распространения вируса мы доставили 1 млн доз вакцины нашему другу, союзнику и соседу", - написал Блинкен в твиттере.

Ранее Оттава заявляла, что ожидает в четверг получить из Соединенных Штатов около 1 млн доз вакцины Moderna.

С начала пандемии коронавируса, по данным американского университета Джонса Хопкинса, в Канаде по состоянию на вечер минувшего четверга выявлено более 1,4 млн случаев заражения COVID-19, от связанных с ним заболеваний скончались 24 тыс. человек.