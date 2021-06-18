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07:52 18.06.2021

С начала суток российские наемники на Донбассе единожды открывали огонь по украинским позициям

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С начала суток российские наемники на Донбассе единожды открывали огонь по украинским позициям

С начала текущих суток пятницы российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины вблизи Золотого, без потерь. За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов, в результате чего один украинский военный получил пулевое ранение, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра 18 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в фейсбуке в пятницу.

Так, вблизи Золотого противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов.

За прошедшие сутки, 17 июня, в районе проведения операции ОС наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи Песков противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Луганского открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Водяного, что на Приазовье, трижды обстреливал позиции ОС из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Новотошковского осуществляли обстрелы из стрелкового оружия. У Золотого наемники дважды обстреляли украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил пулевое ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в военный госпиталь. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

"Обо всех фактах нарушений со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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