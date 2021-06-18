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07:44 18.06.2021

В Тернопольской парторганизации "Голоса" потребовали от Рудик и Железняка сложить мандаты

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В Тернопольской парторганизации "Голоса" потребовали от Рудик и Железняка сложить мандаты

В Тернопольской партийной организации "Голоса" потребовали от главы партии Киры Рудик и руководителя фракции в парламенте Ярослава Железняка сложить мандаты.

"Мы обращаемся с требованием добровольно сложить полномочия председателя партии и мандат народного депутата Украины Кире Рудик, добровольно сложить полномочия председателя парламентской фракции и мандат народного депутата Украины Ярославу Железняку… Публично извиниться перед партийцами, депутатами и избирателями за совершенные действия, которые нанесли вред партии", - говорится в заявлении областной организации.

Кроме того, в организации потребовали провести демократический съезд членов партии с обеспечением расширенных норм представительства региональных организаций, в соответствии с количеством членов партии и избранных от партии в регионе депутатов местных советов.

Также открыто и прозрачно избрать нового главу партии на демократическом съезде и изменить ее устав.

"Все мы объединялись вокруг ценностей в партию, должен формировать новые подходы в политике, партию нелидерського типа с развитыми демократическими процессами. Для нас важным является соблюдение партией своих принципов - верности Украине, добродетели, независимости от олигархов, внутрипартийной демократии и подотчетности. К сожалению, партия начала двигаться в другом направлении, поэтому требует изменений", - подытожили в заявлении.

Теги: #заявление #украина #голос
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