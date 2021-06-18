На Буковине выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 28 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 34 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в четверг инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 17 июня, выздоровело 34 человека, 77 350 человек - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 79 797 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 787 человек.