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06:37 18.06.2021

Вашингтон работает над организацией встречи Байдена и Си Цзиньпина

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Вашингтон работает над организацией встречи Байдена и Си Цзиньпина

В американской администрации рассматривают возможность организации встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По информации западных СМИ, лидеры двух стран могли бы встретиться на саммите "группы двадцати" (G20), которая пройдет в октябре в Италии. При этом не исключено, что два лидера встретятся "с глазу на глаз".

Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после того, как в Китае был принят закон о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, отношения двух стран осложняет еще ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли и Тайвань. Еще в период прежней администрации экс-президент США Дональд Трамп систематически обвинял Пекин в недостаточных мерах по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. По его мнению, китайские власти могли добиться того, чтобы вирус не покинул их территорию, однако не стали делать этого.

Теги: #сша #переговоры #китай #перспективы
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