В результате ДТП в Ровенской области погибли два человека

В Ровенской области вблизи с. Михалин произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще трое получили травмы, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"28-летний водитель автомобиля "Volkswagen Touran", местный житель, на закругленном участке дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы проезжей части, где врезался в деревья и перевернулся. Вследствие ДТП двое пассажиров транспортного средства, 30-ти и 31-летний жители села Михалин погибли на месте. 28-летний руководитель и двое других пассажиров - 43-летний и 28-летний односельчане получили ушибы лица и тела, сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших отпустили после оказания им медицинской помощи.

"Результаты осмотра водителя на состояние алкогольного опьянения - 0,81 промилле", - рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, по .4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

"28-летнего жителя села Михалин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавили в полиции.

Продолжается досудебное расследование.