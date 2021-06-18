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03:36 18.06.2021

Туристы на Кубе с 21 июня не смогут расплачиваться долларами США

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Приезжающие на Кубу с 21 июня не смогут расплачиваться наличными в долларах США, также их невозможно будет обменять на кубинские песо, сообщает портал On Cuba News.

"Кубинские власти объявили, что в связи с экономической блокадой со стороны США иностранные туристы не смогут с 21 июня использовать доллары в качестве наличных, их не будут принимать в магазинах и обменивать на местные деньги", - пишет издание.

Как отмечает портал, оплачивать банковскими карточками международных платежных систем (VISA и Mastercard) можно в обычном режиме. При выборе валюты для наличных денег рекомендуется отдать предпочтение евро.

Теги: #туризм #валюта #куба
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