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01:15 18.06.2021

Украина не будет отменять Минские соглашения, заявил Данилов

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Украина не будет отменять Минские соглашения, заявил Данилов

Украина не будет отменять Минские соглашения, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы их (минские соглашения - ИФ) не денонсируем. С минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде как они есть… (невозможно - ИФ). С наличием российских танков, генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс, это невозможно", - сказал Данилов в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

Он отметил, что Украина выступает за прекращение войны и переговоры.

"Чтобы не убивали наших ребят. Мы за то, чтобы садиться и договариваться", - добавил секретарь СНБО.

Теги: #украина #минские_соглашения #данилов
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