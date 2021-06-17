События

23:22 17.06.2021

Кулеба: тема дальнейшего привлечения США в процесс мирного урегулирования в Украине будет ключевой во время визита Зеленского в Вашингтон

2 мин читать
Кулеба: тема дальнейшего привлечения США в процесс мирного урегулирования в Украине будет ключевой во время визита Зеленского в Вашингтон

Тема дальнейшего привлечения США в процесс мирного урегулирования в Украине будет ключевой во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы сейчас вошли в эту стадию подготовки визита президента. Безусловно, тема дальнейшего привлечения Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования будет ключевой во время этого визита. Там будет много других важных тем, но это будет тема номер один", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Он указал, что у него есть достаточно оснований утверждать, что Соединенные Штаты и хотят, и могут быть  привлечены к процессу мирного урегулирования.

"Обратите внимание на одну деталь: откуда взялась встреча Байдена и Путина? Они поговорили именно в разгар эскалации вдоль украинской границы. Именно в этот момент президент Байден позвонил Путину и сказал ему очень четко, что то, что он делает на границе - неприемлемо, то, что он делает в Украине - неприемлемо, и что он готов рядом сесть и проговорить эту ситуацию, а также все другие противоречия, которые есть между Соединенными Штатами и РФ", - пояснил министр.

Также Кулеба отметил, что визит Зеленского в США может много изменить в плане выведения отношения Украины и США на новый уровень в сфере безопасности.

"Он может изменить много что в плане выведения наших отношений на новый уровень в сфере именно безопасности. Вы знаете, что уже по состоянию на сегодня Соединенные Штаты являются основным союзником, партнером Украины в вопросах безопасности, укрепления нашей обороны. Нам всегда есть о чем поговорить", - подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что обсудил с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд подготовку визита Зеленского.

"И меня очень радует, что и американская сторона хочет видеть не церемониальный визит, а визит, который принесет конкретные результаты. Это полностью совпадает с нашим виденьем, и мы уже работаем над его организацией", - подчеркнул он.

Как сообщалось, президент США пригласил президента Украины посетить Белый дом в июле.

Теги: #зеленский #донбасс #сша #кулеба #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:01 17.06.2021
США не намерены ослаблять или отменять санкции против РФ

США не намерены ослаблять или отменять санкции против РФ

22:27 17.06.2021
Байден и Эрдоган не достигли каких-либо договоренностей по С-400, но продолжат диалог по этому вопросу

Байден и Эрдоган не достигли каких-либо договоренностей по С-400, но продолжат диалог по этому вопросу

22:04 17.06.2021
Адвокаты Порошенко подали иск в суд против Гордона

Адвокаты Порошенко подали иск в суд против Гордона

21:02 17.06.2021
США в ближайшие месяцы поймут, возможен ли прогресс с РФ по кибербезопасности - советник Байдена

США в ближайшие месяцы поймут, возможен ли прогресс с РФ по кибербезопасности - советник Байдена

20:46 17.06.2021
Заместитель госсекретаря США проинформировала Кулебу о результатах переговоров Байдена и Путина в Женеве – МИД Украины

Заместитель госсекретаря США проинформировала Кулебу о результатах переговоров Байдена и Путина в Женеве – МИД Украины

20:43 17.06.2021
Вблизи Новотошковского боец ВСУ получил пулевое ранение – ОТГ "Север"

Вблизи Новотошковского боец ВСУ получил пулевое ранение – ОТГ "Север"

20:39 17.06.2021
Порошенко: Байден дал Путину полгода, и Украина должна использовать это время для мощного международного давления на Кремль

Порошенко: Байден дал Путину полгода, и Украина должна использовать это время для мощного международного давления на Кремль

19:29 17.06.2021
Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

19:00 17.06.2021
Тегеран как никогда близок к сделке с США по возрождению СВПД - замглавы иранского МИД

Тегеран как никогда близок к сделке с США по возрождению СВПД - замглавы иранского МИД

18:27 17.06.2021
Зеленский поздравил сборную Украины с победой в матче против Северной Македонии: это были 90 минут масштабной синхронизации более 40 млн украинцев

Зеленский поздравил сборную Украины с победой в матче против Северной Македонии: это были 90 минут масштабной синхронизации более 40 млн украинцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вблизи Новотошковского боец ВСУ получил пулевое ранение – ОТГ "Север"

Российские наемники нарушили режим прекращения огня в районе Песок, Луганского и Водяного – штаб ООС

"Киевавтодор" продолжит сотрудничать с правоохранителями и предоставлять все необходимые документы – КГГА

Украина изменила требования относительно пересечения границы во время карантина

Рэпер Morgenshtern подал в Окружной админсуд Киева иск против СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Mouzenidis Travel приостанавливает обслуживание и прием новых клиентов в Греции до 26 июня

Зеленский назначил послов в Ботсване, Мозамбике, Мавритании и Багамских островах – указы

Португальские власти запретили въезд и выезд из Лиссабона из-за COVID-19

В Британии вновь растет заболеваемость COVID-19, за сутки выявили более 11 тыс. случаев - максимум с 19 февраля

Пауза в обслуживании туристов Mouzenidis Travel А.Е. связана с передачей наследства

Зеленский ввел в действие решение СНБО об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом

Все парковые зоны Харькова планируем соединить "Зеленым каркасом" - секретарь горсовета

Зеленский назначил стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр

Число отравившихся в харьковских ресторанах выросло до 34 человек, полиция открыла дело

Президентские выборы в Иране не повлияют на переговоры по ядерной сделке, считает глава МАГАТЭ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА