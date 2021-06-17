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22:04 17.06.2021

Адвокаты Порошенко подали иск в суд против Гордона

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Адвокаты Порошенко подали иск в суд против Гордона

Адвокаты лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко подали в Шевченковский районный суд Киева исковое заявление против журналиста Дмитрия Гордона, сообщила пресс-служба политсилы.

"Гордону предъявлены требования о признании распространенной им информации недостоверной. Обычных в таких случаях дополнительных требований, чтобы суд обязал ответчика лично опровергнуть клеветнические утверждения в эфире того же СМИ, в котором они были сделаны, не заявлено", - цитирует пресс-служба слова адвоката Порошенко Ильи Новикова.

"Это связано с тем, что извинения Дмитрия Гордона не представляют интереса для истца и уже не могут ничего изменить. Требования денежной компенсации морального вреда тоже не заявлялись. Сам факт публичного искажения обстоятельств захвата и освобождения Мариуполя в 2014 году имеет принципиальное значение для общества. Мы готовы дать ответчику возможность сосредоточиться на объяснениях по основным вопросам, не отвлекаясь на обсуждение суммы возмещения", - добавил он.

В пресс-службе отмечают, что захват Мариуполя российскими наемниками произошло в мае 2014 года до президентских выборов. "7 июня Порошенко принес присягу в качестве пятого Президента Украины, и через неделю Мариуполь был окончательно освобожден. Никакого приказа об оставлении украинской армией Мариуполя и вывода войск не было. Сразу после скандального эфира, когда многие комментаторы указывали Гордону на очевидную ложность его словам, он публично отказался признать свою неправоту и выпустил видео, в котором утверждал, что готов явиться в суд", подчеркнул Новиков. 

Теги: #гордон #порошенко #украина #иск
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