События

21:02 17.06.2021

США в ближайшие месяцы поймут, возможен ли прогресс с РФ по кибербезопасности - советник Байдена

1 мин читать
США в ближайшие месяцы поймут, возможен ли прогресс с РФ по кибербезопасности - советник Байдена

Кибербезопасность была одним из тем саммита президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, и в предстоящие месяцы Вашингтон сможет определиться с тем, возможны ли успехи на этом направлении, заявил в четверг советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы сможем в последующие месяцы увидеть, возможен ли тут прогресс, или нужно ли нам просто предпринять действия по защите своих интересов, потому что прогресс не наблюдался", - цитируют американские СМИ его слова, сказанные журналистам.

Также советник затронул тему с передачей Байденом Путину списка 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. По словам Салливана, Байден при этом указал: непозволительны будут как "связанные с государством кибератаки", так и криминальная активность в киберпространстве, исходящая с территории РФ.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что в переданный Байденом Владимиру Путину список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам, вошли, в частности, оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты.

Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве 16 июня.

Теги: #сша #кибербезопасность #россия #перспективы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:46 17.06.2021
Заместитель госсекретаря США проинформировала Кулебу о результатах переговоров Байдена и Путина в Женеве – МИД Украины

Заместитель госсекретаря США проинформировала Кулебу о результатах переговоров Байдена и Путина в Женеве – МИД Украины

20:39 17.06.2021
Порошенко: Байден дал Путину полгода, и Украина должна использовать это время для мощного международного давления на Кремль

Порошенко: Байден дал Путину полгода, и Украина должна использовать это время для мощного международного давления на Кремль

19:29 17.06.2021
Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

19:00 17.06.2021
Тегеран как никогда близок к сделке с США по возрождению СВПД - замглавы иранского МИД

Тегеран как никогда близок к сделке с США по возрождению СВПД - замглавы иранского МИД

11:14 17.06.2021
Политика Байдена поможет устранить проблемы неравенства и изменения климата — министр финансов США

Политика Байдена поможет устранить проблемы неравенства и изменения климата — министр финансов США

10:44 17.06.2021
Саммит президентов РФ и США дает надежду на снятие международной напряженности и приближение мира в Украине - ОПЗЖ

Саммит президентов РФ и США дает надежду на снятие международной напряженности и приближение мира в Украине - ОПЗЖ

09:50 17.06.2021
Сбой произошел в работе сайтов ряда авиакомпаний США и австралийских банков

Сбой произошел в работе сайтов ряда авиакомпаний США и австралийских банков

08:10 17.06.2021
Россия заинтересована в милитаризации Арктики, считают США

Россия заинтересована в милитаризации Арктики, считают США

06:57 17.06.2021
США и Россия займутся устранением проблем в работе диппредставительств, сообщили в американской администрации

США и Россия займутся устранением проблем в работе диппредставительств, сообщили в американской администрации

05:43 17.06.2021
Президенты США и России в ходе саммита обсудили возможность сдвинуть минский процесс с мертвой точки, сообщили в американской администрации

Президенты США и России в ходе саммита обсудили возможность сдвинуть минский процесс с мертвой точки, сообщили в американской администрации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вблизи Новотошковского боец ВСУ получил пулевое ранение – ОТГ "Север"

Российские наемники нарушили режим прекращения огня в районе Песок, Луганского и Водяного – штаб ООС

"Киевавтодор" продолжит сотрудничать с правоохранителями и предоставлять все необходимые документы – КГГА

Украина изменила требования относительно пересечения границы во время карантина

Рэпер Morgenshtern подал в Окружной админсуд Киева иск против СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Mouzenidis Travel приостанавливает обслуживание и прием новых клиентов в Греции до 26 июня

Вблизи Новотошковского боец ВСУ получил пулевое ранение – ОТГ "Север"

Зеленский назначил послов в Ботсване, Мозамбике, Мавритании и Багамских островах – указы

Португальские власти запретили въезд и выезд из Лиссабона из-за COVID-19

В Британии вновь растет заболеваемость COVID-19, за сутки выявили более 11 тыс. случаев - максимум с 19 февраля

Пауза в обслуживании туристов Mouzenidis Travel А.Е. связана с передачей наследства

Зеленский ввел в действие решение СНБО об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом

Все парковые зоны Харькова планируем соединить "Зеленым каркасом" - секретарь горсовета

Зеленский назначил стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр

Число отравившихся в харьковских ресторанах выросло до 34 человек, полиция открыла дело

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА