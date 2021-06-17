США в ближайшие месяцы поймут, возможен ли прогресс с РФ по кибербезопасности - советник Байдена

Кибербезопасность была одним из тем саммита президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, и в предстоящие месяцы Вашингтон сможет определиться с тем, возможны ли успехи на этом направлении, заявил в четверг советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы сможем в последующие месяцы увидеть, возможен ли тут прогресс, или нужно ли нам просто предпринять действия по защите своих интересов, потому что прогресс не наблюдался", - цитируют американские СМИ его слова, сказанные журналистам.

Также советник затронул тему с передачей Байденом Путину списка 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. По словам Салливана, Байден при этом указал: непозволительны будут как "связанные с государством кибератаки", так и криминальная активность в киберпространстве, исходящая с территории РФ.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что в переданный Байденом Владимиру Путину список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам, вошли, в частности, оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты.

Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве 16 июня.