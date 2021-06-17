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20:46 17.06.2021

Заместитель госсекретаря США проинформировала Кулебу о результатах переговоров Байдена и Путина в Женеве – МИД Украины

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Заместитель госсекретаря США проинформировала Кулебу о результатах переговоров Байдена и Путина в Женеве – МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд, которая подробно проинформировала его о содержании и результатах переговоров американской и российской сторон в Женеве 16 июня.

"Американский дипломат рассказала, что в ходе переговоров президент США Джозеф Байден четко и твердо заявил президенту России о крепкой поддержке Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины, которая и в дальнейшем будет оставаться незыблемой. Виктория Нуланд подчеркнула непоколебимую преданность США принципу "Никаких договоренностей об Украине без Украины" на переговорах с Россией и любыми другими странами", - сообщает пресс-служба МИД Украины в четверг.

Также собеседники обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США и отметили обоюдную настроенность сделать его максимально содержательным и результативным.

Как сообщалось, президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве заявил о полной поддержке территориальной целостности Украины со стороны США.

Американский президент также сообщил, что в ходе встречи он высказал Путину свой взгляд на Минские договоренности.

"Он не противоречил мне. Однако, разумеется, отличия (во взглядах на реализацию этих договоренностей – ИФ) были", - подчеркнул Байден.

Теги: #сша #женева #переговоры #мид
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