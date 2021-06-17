Зеленский назначил послов в Ботсване, Мозамбике, Мавритании и Багамских островах – указы

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами в четверг назначил послов Украины в Республике Ботсвана, Республике Мозамбик, Исламской Республике Мавритания, Республике Тринидад и Тобаго и Содружестве Багамских островов.

Согласно указам №252/2021 и №253/2021, Любовь Абравитова назначена послом Украины в Республике Ботсвана и Республике Мозамбик по совместительству.

Указами №254/2021 и №255/2021 президент назначил Сергея Кислицу послом в Республике Тринидад и Тобаго, а также в Содружестве Багамских островов по совместительству.

Также указом №256/2021 Максим Субха назначен послом в Республике Мавритания по совместительству.