Все парковые зоны Харькова планируем соединить "Зеленым каркасом" - секретарь горсовета

В Харькове в следующем году планируют начать реализацию проекта "Зеленый каркас", который предусматривает объединение всех парковых зон города в единую сеть с помощью зеленых коридоров, пешеходных и велосипедных дорожек.

"Эта идея давно витала в воздухе, и многие обращались ко мне с подобными инициативами. Харьков не имеет больших рек или моря, поэтому для сухопутного города иметь водоемы, зеленые зоны очень важно. Мы с проектантами исследовали гребной канал и острова, которые есть в Харькове, возможные места для пляжей и начали рисовать проект", - цитирует пресс-служба секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.

По замыслу разработчиков проекта, общая протяженность зеленой сети экомаршрутов составит около 127 км. В нее войдут более 62 км освещенных вело- и пешеходных дорожек с водопроницаемым покрытием в долинах рек, 27 км зеленых улиц, почти 19 км реконструированных улочек частного сектора и примерно столько же вело-пешеходных тропинок в микрорайонах и садово-парковых зонах. Проект предусматривает строительство и реконструкцию 26 вело-пешеходных мостов. Кроме того, необходимо реконструировать 32 перекрестка, 27 км улиц и построить 76 км велодорожек.

По словам Терехова, реализация проекта начнется в следующем году в районе ул. Шевченко.