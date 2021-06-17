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19:29 17.06.2021

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

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Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая первая ступень американской ракеты Falcon 9, стартовавшей на орбиту с очередным спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, совершила успешную вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Посадка ступени, которая использовалась уже во второй раз, на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике в 647 км от космодрома на мысе Канаверал, была осуществлена через 8,5 минут после запуска ракеты.

Запуск был осуществлен в 12:09 по времени Восточного побережья США (19:09 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спутник через полтора часа после запуска будет заброшен второй ступенью на высоту около 1 тыс. км над Землей, а затем размещен на средней околоземной орбите - примерно на высоте 20 тыс. км над планетой.

При этом специальное спасательное судно Briarwood должно попытаться "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже пятый спутник GPS III, выводимый на орбиту с 2018 года. Космический аппарат весом 3,8 тонны должен стать очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США пользуются более 4 млрд человек в мире.

Первый спутник GPS III был выведен на орбиту 23 декабря 2018 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая выиграла тендер на запуск пяти из первых шести аппаратов данного типа.

Теги: #ракета #сша #ступень #посадка
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