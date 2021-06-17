Число отравившихся в харьковских ресторанах выросло до 34 человек, полиция открыла дело

Количество людей, обратившихся к медикам с пищевым отравлением после того, как поели в двух харьковских ресторанах, составило 34 человека,сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"22 взрослых и 12 детей. Все средней тяжести - кто-то до сих пор в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой... Также специалисты опасаются, что количество отравлений может расти ", - написал Сидоренко на своей странице в Facebook.

По его словам, оба ресторана, в которых предположительно отравились люди, были закрыты для дезинфекции.

"Со второй половины дня оба ресторана не работают, там проведена дезинфекция, отобраны пробы всех продуктов", - написал Сидоренко.

По его словам, в Госпродпотребслужбе "настоятельно рекомендуют" обоим ресторанам закрыться до окончания эпидемрасследования.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, по факту отравления людей открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

Как сообщалось ранее, по информации Харьковского областного лабораторного центра по состоянию на 12:00 четверга, 17 июня, в двух городских больницах находилось 25 человек (в том числе 6 детей) с предварительным диагнозом гастроэнтероколит средней степени тяжести.

"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", - сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра.