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19:01 17.06.2021

Президентские выборы в Иране не повлияют на переговоры по ядерной сделке, считает глава МАГАТЭ

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Президентские выборы в Иране не повлияют на переговоры по ядерной сделке, считает глава МАГАТЭ

Выборы президента Ирана, как ожидается, не повлияют на ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в интервью агентству Bloomberg глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Как видится, выборы в Иране не повлияют на ядерную сделку", - приводит агентство слова Гросси.

Одновременно с тем, он отметил, что МАГАТЭ не получали от Тегерана предложение вновь продлить соглашение о мониторинге агентством иранских атомных объектов. При этом неудача с сохранением данных по ядерной деятельности Ирана создаст "черную дыру" в отношении транспарентности ядерной программы Тегерана, отметил Гросси.

Также Гросси заявил, что экономическая ситуация в Иране позволяет ему продолжить обогащение урана и расширять масштабы ядерной программы.

Выборы президента Ирана пройдут в пятницу: борьбу за президентское кресло будут вести четыре кандидата.

Ранее Иран, недовольный состоянием выполнения СВПД, приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий. Так, с 23 февраля Иран прекратил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, который предусматривает инспекции и внезапные проверки со стороны МАГАТЭ ядерных объектов Ирана. Этот шаг был предпринят из-за отказа США отменить антииранские санкции.

Однако до этого в Тегеран прибыл на переговоры гендиректор МАГАТЭ Гросси. По итогам консультаций с иранской стороной он заявил, что смог договориться с Ираном о временном продолжении инспекций его ядерных объектов.

Гросси впоследствии указывал, что продление соглашения о мониторинге ядерных объектов с Ираном может быть проблематичным. Гросси также говорил, что Тегеран по-прежнему не взаимодействует с инспекторами агентства. Он выражал обеспокоенность отсутствием результатов технических обсуждений между МАГАТЭ и Ираном, а также отсутствием прогресса в прояснении вопросов агентства, касающихся работ Тегерана в ядерной сфере.

Между тем Иран и международные посредники в последние месяцы ведут в Вене переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к выполнению условий СВПД.

Теги: #иран #свпд #магатэ #выборы
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