Тегеран как никогда близок к сделке с США по возрождению СВПД - замглавы иранского МИД

Иран очень близок к достижению соглашения с США и другими странами по возрождению иранской ядерной сделки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главного иранского переговорщика, замглавы МИД Аббаса Арагчи.

По словам Арагчи, Тегеран как никогда близок к достижению сделки, но между участниками переговоров в Вене все еще остаются существенные разногласия. Он призвал Вашингтон исправить то, что произошло в прошлом, чтобы добиться прогресса на переговорах.

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили жесткие санкции против Тегерана. В ответ Иран прекратил соблюдать прописанные в ядерной сделке ограничения, касающиеся его атомной программы. Теперь участники переговоров в Вене стремятся согласовать условия, на которых обе эти страны согласятся вернуться к соблюдению обязательств в рамках соглашения по иранскому атому.