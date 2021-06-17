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19:00 17.06.2021

Тегеран как никогда близок к сделке с США по возрождению СВПД - замглавы иранского МИД

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Тегеран как никогда близок к сделке с США по возрождению СВПД - замглавы иранского МИД

Иран очень близок к достижению соглашения с США и другими странами по возрождению иранской ядерной сделки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главного иранского переговорщика, замглавы МИД Аббаса Арагчи.

По словам Арагчи, Тегеран как никогда близок к достижению сделки, но между участниками переговоров в Вене все еще остаются существенные разногласия. Он призвал Вашингтон исправить то, что произошло в прошлом, чтобы добиться прогресса на переговорах.

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили жесткие санкции против Тегерана. В ответ Иран прекратил соблюдать прописанные в ядерной сделке ограничения, касающиеся его атомной программы. Теперь участники переговоров в Вене стремятся согласовать условия, на которых обе эти страны согласятся вернуться к соблюдению обязательств в рамках соглашения по иранскому атому.

Теги: #сша #прогресс #иран #атом
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