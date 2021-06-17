Ситуация в Москве с COVID-19 стремительно ухудшается, город с трудом справляется с ростом госпитализации больных коронавирусом

Ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается, заболеваемость в городе выросла в три раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости COVID. Причем такая динамика является достаточно неожиданной", - сказал Собянин на президиуме координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением короноварусной инфекции.

Он добавил, что неожиданной динамика является потому, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Собянин пояснил, что, скорее всего, речь идет о столкновении с новыми штаммами.

"Мы сталкиваемся, скорее всего, с новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяемыми", - пояснил мэр.

По его словам, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в настоящее время "просто другая" и она требует "других решений".

"Количество людей, которые заболели COVID, мы это видим по ПЦР-тестам, выросло с 3 тыс. до 7 тыс. По предварительным данным, количество заболевших будет более 9 тыс. Это означает рост в три раза", - отметил Собянин, добавил, что это огромная динамика, которую не наблюдали в предыдущие всплески заболеваемости.

Москва в настоящее время с трудом справляется с количеством новых поступающих больных коронавирусом в больницы, в ближайшее время количество коек будет увеличено до 24 тысяч, заявил мэр.