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17:33 17.06.2021

Киевсовет изыщет средства на восстановление дома Сикорского и обустроит там авиационный музей

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Киевсовет изыщет средства на восстановление дома Сикорского и обустроит там авиационный музей

Киевсовет найдет средства на восстановление дома Сикорского и обустроит там авиационный музей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Киевской горгосадинистрации (КГГА) Владимир Прокопив.

"Могу пообещать, что мы найдем средства на восстановление этого исторического здания. И там точно не должен появиться очередной торговый или бизнес-центр. Мы должны отдать дань авиаконструктору Сикорскому. Поэтому моя позиция четкая: там будет авиационный музей, который станет украшением столицы", - сказал Прокопив.

По его словам, в мае 2021 года, в очередной раз, депутаты Киевского городского совета обращались к правительству о передаче в собственность общине Киева доме, где когда-то жил Игорь Сикорский.

Дом Сикорского (ул. Ярославов Вал,13-б) сейчас находится на балансе Министерства обороны. По словам Прокопива, более 20 лет там не проводилось никаких работ по сохранению памятника.

"Осматривая объект, несложно заметить, что здание неоднократно страдало от огня. Кстати, последний поджог произошел как раз после обращения киевских депутатов к правительству", - сказал Прокопив.

Прокопив подтвердил, что как профильный замглавы КГГА он совместно с департаментом охраны культурного наследия активно работает над вариантами передачи дома Сикорского в коммунальную собственность. "Мы общаемся с Министерством обороны и ищем пути для эффективного решения этой проблемы. Но разглашать пока детали не можем, чтобы не навредить переговорному процессу", - сказал Прокопив.

Также он как замглавы КГГА направил официальное письмо к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой оказать содействие в передаче дома Сикорского в собственность киевской общины.

Теги: #киевсовет #дом_сикорского #музей
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