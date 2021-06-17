Минрегион проводит общественное обсуждение проекта Жилищного кодекса Украины

Министерство развития громад и территорий проводит общественные обсуждения проекта Жилищного кодекса Украины, сообщила пресс-служба Минрегиона.

Согласно сообщению, реализация проекта кодекса позволит усовершенствовать осуществление права собственности совладельцев многоквартирного дома, систематизировать законодательство в этой сфере, сформировать правовые основания создания фонда арендного жилья. Кроме того, принятие кодекс позволит ввести госреестр многоквартирных домов.

Замечания и предложения к проекту принимаются министерством до конца июня.