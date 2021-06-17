В Харькове 25 человек госпитализированы с пищевым отравлением

В Харькове по состоянию на 12:00 четверга, 17 июня, в больницах находятся 25 человек (в том числе 6 детей) с предварительным диагнозом "гастроэнтероколит средней степени тяжести".

"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", - сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра.

Отмечается, что в городе организовано эпидемиологическое расследование, также проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы локализовать и ликвидировать вспышку, а также установить причины возникновения, факторы и пути передачи инфекции, источники возможного инфицирования.