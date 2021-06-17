В Черкасской области полицейского задержали на взятке - деньги он попытался съесть

Черкасские правоохранители задержали старшего дознавателя сектора дознания Уманского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, который требовал взятку в размере 2000 долларов США за возвращение изъятого у заявителя автомобиля Audi А6, сообщает пресс-служба Черкасской облпрокуратуры.

"15.06.2021 около 16:00 старший дознаватель СД Уманского РУП ГУ НП в Черкасской области, находясь рядом с помещением Уманским РУП ГУНП в Черкасской области во время встречи с заявителем, получил от него часть неправомерной выгоды в размере $500, после чего был задержан. С целью избежания уголовной ответственности и уничтожения улик задержанный пытался съесть полученные денежные средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. В случае доказательства вины за совершение указанного преступления задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование указанного уголовного преступления осуществляется следователями третьего следственного отдела (с дислокацией в Черкассах) территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.