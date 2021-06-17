При поддержке Европола в Польше раскрыта группа контрабандистов, поставлявших оружие, в частности, в Украину

В рамках двухлетнего расследования контрабанды оружия из Словакии в Польшу, Украину и Россию в Польше при поддержке Европола раскрыта преступная группировка из 12 человек.

Ранее в ходе этого расследования были задержаны девять украинцев, сообщает пресс-служба Европола.

Как следует из пресс-релиза, в ходе рейдов в рамках расследования борьбы с контрабандистами, Польская пограничная служба (Stra Graniczna) вместе с Агентством внутренней безопасности (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) и Национальной полицией (Policja) при поддержке Европола в ходе серии обысков домов в районах Свентокшиского и Лодзинского воеводств изъяли около сотни единиц огнестрельного оружия.

Обвинения в причастности к незаконной операции по распространению оружия предъявлены двенадцати подозреваемым - все граждане Польши в возрасте от 32 до 60 лет.

"Расследуемая организованная преступная группировка незаконно провозила оружие из Словакии в Польшу, Россию и Украину. 96 изъятых единиц огнестрельного оружия включают револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы. По итогам дня акции также было конфисковано несколько тысяч патронов разного калибра и одна ручная граната. Кроме того, во время обыска дома были обнаружены наличные на сумму более 50 тыс евро, а также 14 растений марихуаны и некоторое количество амфетамина", - сообщает пресс-служба организации.

В Европоле детализировали, что эта акция была осуществлена в рамках более крупного двухлетнего расследования, проводимого польской пограничной службой, которое, помимо сегодняшней конфискации, привело к изъятию около 200 единиц огнестрельного оружия, включая так называемые ружья Флобера и около 2700 единиц боеприпасов.

Также задержаны пятнадцать человек - девять граждан Украины, один гражданин России и пять граждан Польши.

"Доказательства, собранные в ходе этого конкретного действия, в настоящее время анализируются для выявления дальнейших следственных действий по всей Европе", - отметили в Европоле.