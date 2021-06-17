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14:35 17.06.2021

Прокуратура и ГФС проводят обыски в офисе "Киевавтодора"

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Прокуратура и ГФС проводят обыски в офисе "Киевавтодора"

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ Государственной фискальной службы в г. Киев проводят обыски в служебных помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор" по делу об уклонении от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции и ремонту путепроводов на сумму более 30 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, подрядная организация, проводившая в 2019-2020 годах работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в г. Киеве, в частности путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса над железной дорогой Киев-Волынский-Святошино на сумму 413 млн грн, указывала в документации субподрядчиков с признаками фиктивности.

"Указанная подрядная организации, действуя в сговоре с должностными лицами КК "Киевавтодор", отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило уйти от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ", - указывается в сообщении.

17 июня на основании постановления суда по адресу офисных помещений "Киевавтодора" начаты обыски с целью поиска первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Как сообщалось, 12 мая в помещениях "Киевавтодора" сотрудники ГФС проводили обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства по подозрению в нанесении служебным лицом компании ущерба государству в крупных размерах через превышение полномочий. Следственные органы выявили, что указанное должностное лицо получило неправомерное вознаграждение за то, что способствовало коммерческой компании в выигрыше публичных торгов в 2019-2020 годах относительно обновления дорожной инфраструктуры. Общая сумма выигранных тендеров за этот период составляет 1,9 млрд грн.

Теги: #киевавтодор #обыски
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