При участии Зеленской в Полтаве открылся клуб для ответственных отцов "TATO-Hub Полтава"

Первая леди Украины Елена Зеленская совместно с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом и главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Украине Хайме Надалем открыли клуб для ответственных отцов "TATO-Hub Полтава", сообщает пресс-служба президента.

"Равенство прав для матери и отца по уходу за ребенком является одним из направлений работы, которые Украина определила для себя, присоединившись в прошлом году в международной инициативе "Партнерство Биарриц"- партнерства равных возможностей. И должна отметить, мы уверенно движемся к поставленным целям", - цитирует Зеленскую пресс-служба президента.

По ее словам, в Украине недавно начал действовать закон, который "дает право мужчинам воспользоваться полноценным декретом в течение первых 3-х лет, а также право на оплачиваемый 14-дневный отпуск в первые три месяца после рождения ребенка".

Как сообщается, целью создания "ТATO-Hub Полтава", открытого в рамках проекта "Трамплин к равенству", является популяризация идеи привлеченного и осознанного отцовства среди жителей города.

Деятельность клуба будет направлена на организацию занятий исключительно для пап по вопросам детской психологии, построения отношений "родители-дети", сексуального образования, преодоления стрессов, конструктивного разрешения конфликтов, подготовки к родам и появлению малыша и др. Все мероприятия будут проводить высококвалифицированные опытные психологи на безвозмездной основе по предварительной записи.

"Открывая такие важные для родителей места, как "Папа-Hub", Полтава делает большие шаги для изменения представления о роли родителей и придает им ценные возможности для общения", - отметил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

По словам председателя Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA) Хайме Надалем, поддерживая такие инициативы, "Фонд помогает украинским мужчинам понять важность их привлечения к воспитанию и заботы о детях".

Также в Полтаве с участием первой леди и посла Швеции в Украине состоялось открытие аудиогида (на шведском языке) в музее Полтавской битвы.

Кроме того, Зеленская посетила опорное заведение общего образования в Полтавской области, где состоялась презентация проекта "Реформы питания учащихся Полтавской области".

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) является ведущим агентством ООН, которое сосредотачивает свою работу в сфере гендерного равенства, репродуктивного здоровья и развития потенциала молодежи. Совместно с партнерами Фонд работает в 150 странах и территориях мира, а с 1997 года - и в Украине для утверждения равенства, преодоление гендерных стереотипов, усиление возможностей женщин, равномерного распределения домашних обязанностей и привлечения мужчин к воспитанию детей.

Проект "Трамплин к равенству" направлен на изменение социальных норм и отказ от гендерных стереотипов, а также на рост общественного спроса на продвижение равных прав и возможностей для женщин и мужчин в Украине.