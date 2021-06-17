Все станции Киевского метро возобновили работу в обычном режиме

На станции Киевского метро "Университет" закончилась проверка сообщения о минирования, в ходе которой никаких взрывоопасных веществ обнаружено не было, сообщает пресс-служба метро в четверг.

"Станцию "Университет" осмотрели. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

В нем отмечается, что все станции Киевского метрополитена работают в обычном режиме.

Как сообщалось, в четверг станции "Крещатик", "Золотые ворота" и "Дворец спорта" были поочередно закрыты из-за анонимного сообщения о минировании. После проведения необходимой проверки их открыли, однако после этого было получено сообщение о минировании станции "Университет".