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14:02 17.06.2021

Все станции Киевского метро возобновили работу в обычном режиме

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Все станции Киевского метро возобновили работу в обычном режиме

На станции Киевского метро "Университет" закончилась проверка сообщения о минирования, в ходе которой никаких взрывоопасных веществ обнаружено не было, сообщает пресс-служба метро в четверг.

"Станцию "Университет" осмотрели. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

В нем отмечается, что все станции Киевского метрополитена работают в обычном режиме.

Как сообщалось, в четверг станции "Крещатик", "Золотые ворота" и "Дворец спорта" были поочередно закрыты из-за анонимного сообщения о минировании. После проведения необходимой проверки их открыли, однако после этого было получено сообщение о минировании станции "Университет".

Теги: #лжеминирование #метро #киевстар
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