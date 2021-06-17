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13:34 17.06.2021

Один из самолетов в аэропорту Борисполь "заминировали" – полиция

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Один из самолетов в аэропорту Борисполь "заминировали" – полиция

Киевские правоохранители в четверг проверяют информацию о минировании одного из самолетов в столичном аэропорту "Борисполь", сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что, помимо информации о самолете, правоохранители получили сообщение о минировании нескольких станций столичного метро и железнодорожного вокзала в Киеве.

"На электронную почту полиции Киева поступило письмо о заложенной взрывчатке на станциях метро "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Университет", Центральном железнодорожном вокзале и одном из самолетов в аэропорту "Борисполь". К проверке этой информации привлечены следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Сейчас тщательно обследуются территории вероятно заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан.

"События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. По результатам проверки будет дана правовая квалификация", - резюмируют правоохранители.

Как сообщалось, в четверг утром станции Киевского метрополитена "Крещатик", "Золотые ворота" и "Дворец спорта" были поочередно закрыты из-за анонимного сообщения о минировании. После проведения необходимой проверки их открыли, однако после этого было получено сообщение о минировании станции "Университет".

Кроме того, стало известно, что работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов Киева была временно ограничена из-за получения сообщения об их минировании.

Теги: #проверка #самолет #минирование #аэропорт
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