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13:20 17.06.2021

Послы G7 призвали как можно скорее провести местные выборы в 18 громадах Донбасса

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Послы G7 призвали как можно скорее провести местные выборы в 18 громадах Донбасса

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине по итогам встречи с представителями Центральной избирательной комиссии Украины, Международного фонда избирательных систем (IFES) и Гражданской сети "Опора" 16 июня призвали как можно скорее провести местные выборы в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

"Послы подчеркнули необходимость: поддержки ЦИК; дальнейших своевременных изменений в избирательный кодекс для обеспечения честных и надежных результатов выборов; повышения гендерного равенства; проведения местных выборов в 18 громадах Донбасса как можно быстрее; надлежащего регулирования финансирования в политике", - указывается в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter в четверг.

Послы также подчеркнули успешность проведенной в Украине избирательной реформы и модернизации ЦИК.

Как сообщалось, что 8 августа 2020 года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в 10 территориальных громадах Донецкой области и 8 громадах Луганской области.

ЦИК отметила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта не позднее 17 января 2021 года.

16 января 2021 года ЦИК снова получила выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций об угрозе безопасности избирателей на территории этих 18 громадах и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.

11 мая 2021 года Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в указанных громадах.

Теги: #g7 #местные_выборы #донбасс
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