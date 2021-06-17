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12:42 17.06.2021

Станция метро "Золотые ворота" в Киеве заработала, а "Дворец спорта" закрыли из-за сообщения о минировании

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Станция метро "Золотые ворота" в Киеве заработала, а "Дворец спорта" закрыли из-за сообщения о минировании

Станцию столичного метро "Дворец спорта" закрыли на вход и выход из-за получения анонимного звонка о минировании, сообщает пресс-служба метрополитена в четверг.

"Станция "Дворец спорта" и пересадочный узел закрыты на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании. Информация об открытии будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

В то же время отмечается, что станция "Золотые ворота", сообщение о минировании которой поступило ранее, заработала в обычном режиме после необходимой проверки. Взрывоопасных предметов на станции обнаружено не было.

Также заработала станция "Крещатик", сообщение о минировании которой поступило ранее в четверг.

Теги: #метро #золотые_ворота #минирование
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