МИД работает над открытием новых инфраструктурных возможностей для Украины - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины работает над открытием новых инфраструктурных возможностей для Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина является частью важных транспортных коридоров, и мы постоянно работаем над привлечением инвесторов, открытием новых инфраструктурных возможностей для Украины, новых бизнес-проектов и построением транзитных коридоров", - сказал Кулеба на форуме "Инфраструктура юга Украины", в котором он принял участие в режиме видеосвязи, сообщила пресс-служба МИД в четверг.

Министр добавил, что на переговорах президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы МИД всегда присутствует тема развития украинской морской отрасли, портов, привлечения инвестиций в концессии, развития транзитных маршрутов.

Отмечается, что Кулеба привел конкретный пример своего разговора несколько дней назад с главой туркменской дипломатии о транзитном сообщении между Центральной Европой и Центральной Азией с привлечением Украины и Туркменистана.

"Мы боремся за место Украины под солнцем, и эта борьба особенно актуальна сейчас, когда меняются цепи поставок вследствие пандемии COVID-19. Любые новые проблемы - это также новые возможности. Задача Министерства иностранных дел - минимизировать проблемы и максимально выжать выгоды для Украины и украинского бизнеса", - указал он.

Кулеба подчеркнул, что МИД всегда будет надежным партнером для украинского бизнеса и постоянно работает над созданием возможностей на иностранных рынках, поддержкой украинских экспортеров в вопросах сертификации, налаживанием контактов с органами власти, решением проблем.

"Отдельный важный вопрос - безопасность Черноморского региона. Если не будет безопасности - не будет и безопасной торговли. Вместе с международными партнерами мы работаем над тем, чтобы стабилизировать ситуацию в Черном море. Чтобы Российская Федерация своими учениями и действиями не создавала препятствия для торговли. Это одна из приоритетных задач МИД", - сказал министр.

Участие в форме приняли министр инфраструктуры Украины, глава "Укрзализныци", мэр Одессы и глава Одесской ОГА, исполнительные директора логистического бизнеса и грузовые операторы, а также послы и торговые представители стран Европы и Ближнего Востока.