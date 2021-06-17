События

12:06 17.06.2021

МИД работает над открытием новых инфраструктурных возможностей для Украины - Кулеба

2 мин читать
МИД работает над открытием новых инфраструктурных возможностей для Украины - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины работает над открытием новых инфраструктурных возможностей для Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина является частью важных транспортных коридоров, и мы постоянно работаем над привлечением инвесторов, открытием новых инфраструктурных возможностей для Украины, новых бизнес-проектов и построением транзитных коридоров", - сказал Кулеба на форуме "Инфраструктура юга Украины", в котором он принял участие в режиме видеосвязи, сообщила пресс-служба МИД в четверг.

Министр добавил, что на переговорах президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы МИД всегда присутствует тема развития украинской морской отрасли, портов, привлечения инвестиций в концессии, развития транзитных маршрутов.

Отмечается, что Кулеба привел конкретный пример своего разговора несколько дней назад с главой туркменской дипломатии о транзитном сообщении между Центральной Европой и Центральной Азией с привлечением Украины и Туркменистана.

"Мы боремся за место Украины под солнцем, и эта борьба особенно актуальна сейчас, когда меняются цепи поставок вследствие пандемии COVID-19. Любые новые проблемы - это также новые возможности. Задача Министерства иностранных дел - минимизировать проблемы и максимально выжать выгоды для Украины и украинского бизнеса", - указал он.

Кулеба подчеркнул, что МИД всегда будет надежным партнером для украинского бизнеса и постоянно работает над созданием возможностей на иностранных рынках, поддержкой украинских экспортеров в вопросах сертификации, налаживанием контактов с органами власти, решением проблем.

"Отдельный важный вопрос - безопасность Черноморского региона. Если не будет безопасности - не будет и безопасной торговли. Вместе с международными партнерами мы работаем над тем, чтобы стабилизировать ситуацию в Черном море. Чтобы Российская Федерация своими учениями и действиями не создавала препятствия для торговли. Это одна из приоритетных задач МИД", - сказал министр.

Участие в форме приняли министр инфраструктуры Украины, глава "Укрзализныци", мэр Одессы и глава Одесской ОГА, исполнительные директора логистического бизнеса и грузовые операторы, а также послы и торговые представители стран Европы и Ближнего Востока.

Теги: #инфраструктура #проекты #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:59 16.06.2021
Киев требует от Беларуси официальных объяснений из-за проведения т.н. "ЛНР" следственных действий в отношении Протасевича - МИД

Киев требует от Беларуси официальных объяснений из-за проведения т.н. "ЛНР" следственных действий в отношении Протасевича - МИД

18:02 16.06.2021
РГК запустит пилотные проекты по закачке биометана в ГРС к осени – стратегический директор

РГК запустит пилотные проекты по закачке биометана в ГРС к осени – стратегический директор

15:37 15.06.2021
Кулеба не ожидает никаких договоренностей по Украине на встрече Байдена и Путина

Кулеба не ожидает никаких договоренностей по Украине на встрече Байдена и Путина

15:36 14.06.2021
ЕС может продлить финансирование газовых проектов при условии их "озеленения" до 2030 года

ЕС может продлить финансирование газовых проектов при условии их "озеленения" до 2030 года

15:16 11.06.2021
Глава МИД Польши назвал ошибкой то, что Украину не пригласили на саммит НАТО

Глава МИД Польши назвал ошибкой то, что Украину не пригласили на саммит НАТО

12:55 10.06.2021
Италия ценит европейские стремления Украины - глава МИД

Италия ценит европейские стремления Украины - глава МИД

06:01 10.06.2021
В Анкаре в преддверии встречи Байдена с Эрдоганом заявляют о желании возродить стратегическое сотрудничество

В Анкаре в преддверии встречи Байдена с Эрдоганом заявляют о желании возродить стратегическое сотрудничество

19:36 09.06.2021
Постоянное присутствие НАТО в Черном море должно быть усилено - Джапарова

Постоянное присутствие НАТО в Черном море должно быть усилено - Джапарова

19:22 09.06.2021
Маас: Россия - сторона конфликта на Донбассе и должна использовать свое влияние для его завершения

Маас: Россия - сторона конфликта на Донбассе и должна использовать свое влияние для его завершения

19:05 09.06.2021
Украина просит Германию передать избыточные вакцины от COVID-19

Украина просит Германию передать избыточные вакцины от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Для прибывающих с оккупированных территорий украинцев отменена обязательная самоизоляция и обсервация

Работу двух ж/д вокзалов в Киеве ограничили из-за сообщения о минировании

Станцию Киевского метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о минировании

Заседания СНБО на этой неделе не будет - Арахамия

Украина в 2020 году показала наибольший прогресс в индексе миролюбия в мире

ПОСЛЕДНЕЕ

Для прибывающих с оккупированных территорий украинцев отменена обязательная самоизоляция и обсервация

Рада соберет 300 голосов для внесения изменений в Конституцию в части децентрализации – Чернышов

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, грозы и шквальный ветер

Работу двух ж/д вокзалов в Киеве ограничили из-за сообщения о минировании

В Раде решили отложить на осень принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО

В Житомирской области задержали самолет, незаконно прилетевший из Румынии

Станцию Киевского метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о минировании

Посол Корнийчук обсудил вопросы подготовки паломничества в Умань с представителями еврейский организаций

Заседания СНБО на этой неделе не будет - Арахамия

Ryanair с октября запускает рейсы из Киева в Турин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА