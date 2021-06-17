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12:02 17.06.2021

Рада соберет 300 голосов для внесения изменений в Конституцию в части децентрализации – Чернышов

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Рада соберет 300 голосов для внесения изменений в Конституцию в части децентрализации – Чернышов

Верховная Рада соберет 300 голосов, необходимых для внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, считает министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

"После окончательного согласования позиций и регистрации проекта — будут (голоса – ИФ). Но в любом случае речь идет о 2022 годе", - сказал Чернышов в интервью ZN.UA, обнародованном на сайте издания.

Он подчеркнул, что необходимые законы могут быть оперативно приняты, так же как и изменения в Конституцию.

"Законы — крайне важны. И Конституция — важна. Это вопрос жизнедеятельности громад и включения механизма их ответственности. Все законопроекты готовы и я не вижу в этом проблем", - заявил министр.

"Вы увидите, что реформа системы государственного управления будет лучшей реформой, которую сделала Украина за последний год", - добавил он.

Что касается возможности изменения формы государственного правления в Украине на президентскую республику, Чернышов уточнил, что "часто это единственный путь для быстрых реформ и структурных изменений", однако для Украины это преждевременный вопрос.

При этом он выразил уверенность, что будущие префекты на местах должны быть подотчетны напрямую президенту, а не Кабинету министров.

"Мы обсуждаем этот вопрос и эту часть возможных изменений в Конституцию. Хотя я со своей стороны убежден, что это — абсолютная вертикаль президента Украины. Мы не можем не учитывать сегодняшнее состояние государства. Прежде всего внешнеполитические, территориальные особенности, а также внутреннюю нестабильность в силу незаконченности реформ. И здесь должна быть очень четкая вертикаль управления с достаточно быстрой реакцией ее главы. Только президент может дать необходимый заряд энергии этой конструкции и гарантировать безопасность государства", - заявил Чернышов.

Отвечая на вопрос о возможности громад стать юридическими лицами, он уточнил, что территориальная громада является основным субъектом самоуправления.

"Никто не поддает это сомнению", - подчеркнул министр.

"Сейчас работаем над усилением правосубъектности, дополнительное регулирование предполагаем путем внесения изменений в Конституцию и соответствующего законодательства. Работаем над этим совместно с Радой Европы", - добавил он.

Теги: #децентрализация #рада #чернышов
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