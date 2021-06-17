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11:49 17.06.2021

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, грозы и шквальный ветер

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В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, грозы и шквальный ветер

В ближайшие сутки в южных и восточных областях Украины ожидается неустойчивая погода, которую будет определять циклон над Черным морем, на остальной территории будет жаркая и преимущественно сухая погода под влиянием поля повышенного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу, 18 июня, в южных и восточных регионах Украины ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, в западных областях 9-14°; днем 24-29°.

В Киеве в пятницу без осадков. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 июня самая высокая температура днем (+33,8°) была в 1918 году, самая низкая ночью (+5,9°) в 1911 году.

В субботу, 19 июня, в Украине без осадков, лишь в юго-западных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер восточный, 5-10 м/с, в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днём 25-30°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

Утром 17 июня температура воды в Черном и Азовском морях в пределах 19-24°, в Днепре вблизи Киева - 22°.

Теги: #погода #прогноз
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