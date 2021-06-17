В Раде решили отложить на осень принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО

Верховная Рада перенесла на осень проект постановления об обращении парламента к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№ 5380), сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы вместе с господином Гончаренко решили отложить это на осень, чтобы дождаться результатов визита президента Украины в США. Это постановление - это политическое заявление, необходимое для расширения возможностей для Украины, в том числе для предоставления отдельных программ военной помощи. Принятие такого заявления на самом деле станет мощным сигналом, но пока дипломаты советуют повременить с этим", - сказал Арахамия журналистам в четверг.

Ранее народный депутат Александр Качура (фракция "Слуги народа") информировал о том, что парламент18 июня может провести внеочередное заседание, на котором рассмотрит постановление об обращении к Конгрессу США (№5380), инициированное членом фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко.