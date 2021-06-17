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11:08 17.06.2021

Посол Корнийчук обсудил вопросы подготовки паломничества в Умань с представителями еврейский организаций

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Вопросы подготовки ежегодного паломничества в Умань на Еврейский Новый год стали предметом он-лайн встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с президентом Объединённой еврейской организации Вильямсбурга и Северного Бруклина Давидом Нидерманом и Президентом Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана Натаном Бен Нуном. Об этом сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Во время разговора обсуждалась тематика, связанная с подготовкой ежегодного визита паломников со всего мира в город Умань во время празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана. В частности, подчёркивалась необходимость соблюдения требований украинского законодательства во время визита в Украину», - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники согласились приложить усилия и принять необходимые меры для решения спорных вопросов, связанных с нелегальной застройкой на территории города Умань.

«Посол Украины отметил готовность местных властей и центрального правительства оказывать необходимое содействие в вопросах развития мемориального комплекса и сохранение еврейских захоронений», - подчёркивает Посольство.

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Интерфакс-Украина
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