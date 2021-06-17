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11:01 17.06.2021

Заседания СНБО на этой неделе не будет - Арахамия

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Заседания СНБО на этой неделе не будет - Арахамия

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) перенёсет на неделю свое заседание, касающееся аудита разрешений на пользование недрами, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Есть много вопросов, но в первую очередь готовится СНБО по вопросам недр... По состоянию на сейчас аудит на 95% уже готов... Вчера я смотрел, что по аудиту ещё продолжается процесс, и поэтому я думаю, что (заседание СНБО - ИФ) будет перенесено на неделю, то есть в эту пятницу, вероятнее всего, его не будет", - сказал Арахамия журналистам в четверг.

Как сообщалось, СНБО 19 марта принял решение провести аудит всех разрешений на пользование недрами с 1994 года.

Теги: #перенос #снбо
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