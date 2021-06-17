Ryanair с октября запускает рейсы из Киева в Турин

Ирландская авиакомпания Ryanair с октября 2021 года в рамках зимнего расписания запускает рейсы из Киева в Турин (Италия).

Как сообщила пресс-служба компании, рейсы будут выполняться два раза в неделю.

При этом из-за регулярных изменений ограничений в связи с COVID-19 клиенты могут отложить или изменить даты поездки до двух раз с нулевой комиссией до конца декабря 2021 года, заверила менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в странах Центральной и Восточной Европы и на Балканах Ольга Павлонка, слова которой приводятся в релизе.

В настоящее время прямых рейсов из Киева в Турин нет.