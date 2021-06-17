В ОРДЛО доставили более 100 тонн гумпомощи от УВКБ ООН

В оккупированные российскими наемниками районы Донецкой и Луганской областей в четверг, 17 июня, доставили около 106 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"17 июня 2021 года на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины доставлен гуманитарный груз общим весом 106 тонн. "Гуманитарку" передали от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пять автомобилей доставили гуманитарный груз в ОРДЛО через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое".