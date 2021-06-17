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10:08 17.06.2021

В Донецкой области открылось обновленное приемное отделение Покровской клинической больницы интенсивного лечения

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В Донецкой области открылось обновленное приемное отделение Покровской клинической больницы интенсивного лечения

Обновленное приемное отделение открылось в Донецкой области в Покровской клинической больнице интенсивного лечения, реконструкция проводилась в рамках президентской программы "Большое строительство".

Как сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации, в ходе реконструкции площадь приемного отделения была увеличена с 280,1 до 454,72 кв.м. Под отделение была отведена часть помещений первого этажа главного корпуса больницы. Здесь заменили системы отопления, водоснабжения и канализации, обустроили системы вентиляции и кондиционирования, оборудовали пожарную сигнализацию и систему оповещения.

Рядом с отделением был также построен бокс для двух автомобилей скорой помощи.

Отмечается, что отдельно для Покровской больницы за средства госбюджета были приобретены аппарат УЗИ стоимостью 1,7 млн гривен и рентгеновская система за 4,8 млн грн. Современное диагностическое оборудование уже установлено в медучреждении.

Общая стоимость реализации проекта – 25,2 млн грн.

Как сообщал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, всего в 2021 году в Украине будет реконструировано 177 приемных отделений.

Теги: #большое_строительство #больница #покровск
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