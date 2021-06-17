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08:49 17.06.2021

В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 76 538 человек – Минздрав

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В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 76 538 человек – Минздрав

За минувшие сутки, 14 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 76 538 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины на телеграм-канале.

Одну дозу получили 50 818 человек, полностью иммунизированы 25 720 человек.

В течение суток работали 679 мобильных бригад и 933 пункта вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 1 907 685 человек, из них получили 1 дозу – 1 594 081 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 313 604 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 907 685 прививок.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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