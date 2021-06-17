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08:18 17.06.2021

В Украине за сутки зафиксированы 1188 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4682 человека

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В Украине за сутки зафиксированы 1188 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4682 человека

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 1 188 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 4 682 человека, умерли 55, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"17 июня 2021 в Украине зафиксировано 1188 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 62 ребенка и 6 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 601 человек; летальных случаев - 55; выздоровели – 4 682 человека", - указывается в сообщении в "Телеграм-канале".

Днем ранее, 16 июня сообщалось о 1 045 новых случаях зараженных коронавирусом, 15 июня за сутки зафиксированы 1 014 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 июня сообщалось о 420 новых случаяз инфицирования, 13 июня, за сутки были зафиксированы 857 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 июня за сутки зафиксировано 1 274 новых случая заболевания COVID-19, 11 июня 1 603 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 июня зафиксировано 1 785 новых случаев, 9 июня в Украине зафиксировано 1 385 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июня сообщалось о 1 602 новых случая заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 227 225 человек, выздоровели 2 145 660 человек, скончались 51 902 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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