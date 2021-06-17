С начала суток четверга российские наемники на Донбассе единожды открывали огонь по украинским позициям

С начала текущих суток четверга, 17 июня, российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины вблизи Песок, без потерь. За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов, в результате чего один украинский военный получил осколочное ранение, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 17 июня, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Песков противник вел огонь из минометов 120-го калибра. На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

За прошедшие сутки, 16 июня, в районе проведения ООС российские наемники 9 раз нарушали режим прекращения огня. Противник использовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы 82-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Новгородского зафиксирован обстрел украинских позиций из вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава ООС получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Как сообщалось, Рава-Русская городская территориальная громада в соцсети Facebook сообщила, что в среду, 16 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий, уроженец г.Рава-Русская во Львовской области.