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06:57 17.06.2021

США и Россия займутся устранением проблем в работе диппредставительств, сообщили в американской администрации

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США и Россия займутся устранением проблем в работе диппредставительств, сообщили в американской администрации

Россия и США на саммите в Женеве договорились поработать над решением проблем, мешающих нормальной работе посольств двух стран.

"Мы договорились о важности возвращения наших послов в свои столицы, и посол Салливан, который находится здесь, надеюсь, уже собрал свой чемодан и будет готовиться вернуться в Москву, а посол Антонов вернется в Вашингтон. И в более широком плане - посмотреть, сможем ли мы справиться с проблемами, с которыми мы сталкиваемся при поддержании наших дипломатических миссий. Так что есть договоренность поработать над этим", - сообщил высокопоставленный представитель администрации США журналистам по итогам саммита между президентами США и России. Текст брифинга распространил Госдепартамент.

Саммит между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся 16 июня в Женеве.

Теги: #сша #россия #миссии #дипломаты
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