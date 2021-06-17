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04:30 17.06.2021

На Харьковщине из-за ливня 26 домов оказались подтопленными

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На Харьковщине из-за ливня 26 домов оказались подтопленными

Из-за сильного ливня, который прошел в среду, в пос.Двуречная (Харьковская обл.) подтопило 26 домов по ул.Партизанской.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, туда стекались большие потоки воды и грязи.

"В 16:22 спасатели 14-й части ГСЧС отправились на помощь жителям подтопленных домов. Они применили мотопомпу для откачки воды из дренажной канавы. Также проводились работы по отводу потоков воды от домовладений путем образования новых каналов", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий стихии была задействована также техника, в том числе мотопомпы, коммунального предприятия и сельхозпредприятий.

По информации ГСЧС, сейчас вода спадает, ситуация контролируемая.

Теги: #ливень #подтопление #харьковская_область
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