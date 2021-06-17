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03:02 17.06.2021

У США и РФ есть договоренность о разработке масштабного соглашения по контролю над вооружениями - Байден

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У США и РФ есть договоренность о разработке масштабного соглашения по контролю над вооружениями - Байден

США и Россия договорились вести работу над масштабным соглашением по контролю над вооружениями, заявил в среду американский президент Джо Байден.

"У нас есть договоренность работать над крупным соглашением по контролю над вооружениями", - сказал Байден журналистам перед вылетом из Женевы.

Он напомнил, что начинал работать по этой проблематике еще во времена "холодной войны". При этом Байден отметил, что если Вашингтон и Москва заключали соглашения по контролю над вооружениями в ходе "холодной войны", то скорее всего, это возможно и сейчас. Тем не менее, Байден не стал строить более точных предположений на этот счет.

По словам Байдена, ему не обязательно кому-либо доверять в случае продления соглашения типа СНВ-III.

Также он охарактеризовал положение России как "очень, очень сложное", поскольку на нее, согласно утверждениям Байдена, оказывает давление Китай, а сама РФ "отчаянно хочет остаться великой державой".

Позже Байден вылетел в Вашингтон из Женевы, где в среду провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры общались более 2,5 часов. Затем оба президента провели отдельные пресс-конференции.

Как сообщил Путин, переговоры с американским коллегой прошли "вполне успешно". Байден в свою очередь заявил, что "атмосфера, тон встречи были хорошими, позитивными".

Теги: #сша #россия #вооружения #байден
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