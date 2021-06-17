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00:55 17.06.2021

Арахамия обратился к ОПЗЖ с просьбой заменить Кузьмина в Комиссии по вагнеровцам

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Арахамия обратился к ОПЗЖ с просьбой заменить Кузьмина в Комиссии по вагнеровцам

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" с просьбой заменить нардепа Рената Кузьмина во Временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу нацинтересам и безопасности на другого представителя политсилы, сообщила нардеп, глава ВСК Марьяна Безуглая.

Текст обращения Арахамии Безуглая разместила на своей странице в Фейсбук в среду вечером. Причиной инициированной замены стала позиция главы ВСК.

"К сожалению, принимая во внимание вопросы безопасности предостережения в ходе предметной подготовки к работе ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, не считаем возможным работать, имея заместителем председателя ВСК господина Рената Кузьмина", – написала Безуглая.

В свою очередь, Кузьмин назвал письмо Арахамии ожидаемым.

Он напомнил, что по закону о ВСК Следственная комиссия "по вагнеровцам" должна была уже месяц как начать работу и за это время провести не менее двух заседаний. "К сожалению, Марьяна Безуглая вместо расследования "дела вагнеровцев" формирует состав Комиссии из удобных и податливых "подчинённых", – подчеркнул Кузьмин на своей странице в Фейсбук.

"Как думаете, для каких целей ей нужен "другой" заместитель? Она действительно собирается расследовать дело о предательстве на Банковой и срыве спецоперации по задержанию наемников? А может эту комиссию создали специально для того, чтобы "отмазать" предателей родины, "сливших" спецоперацию врагу и Марьяна просто "отрабатывает номер"? Похоже, нас ждёт интересное продолжение", – написал парламентарий на своей странице.

Он пообещал опубликовать ответ руководства ОПЗЖ на официальную просьбу политфракции "Слуга народа".

 

Теги: #опзж #вск #слуга_народа
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