О результатах переговоров Байден-Путин можно будет судить по развитию отношений России с США, с цивилизованным миром, в том числе в вопросах Украины – нардеп Кравчук

О результатах переговоров президентов США Джо Байдена и Российской Федерации Владимира Путина можно будет судить по развитию отношений России с цивилизованным миром и США, в том числе в вопросах Украины, в ближайшие полгода, считает заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я думаю, что не следует ограничиваться только пресс-конференциями, чтобы понять результаты переговоров. Здесь будет важно, как в ближайшие полгода будут развиваться и ситуация, и отношения США и России, и (отношения - ИФ) России в целом с цивилизованным миром, и, безусловно, в вопросах Украины", - сказала Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" вечером в среду.

Кравчук считает важным заявление Байдена, что США "остаются нашим партнером и абсолютно четко стоят на позициях территориальной целостности Украины и ее суверенитета". "Интересная деталь, что в контексте минских договоренностей Байден сказал, что определенные расхождения в их понимании были", - отметила народный депутат.

Она напомнила, что ранее Путин "очень пространно останавливался на том, что сейчас Украина и президент Зеленский предлагают изменить очередность пунктов договоренностей (Минских соглашений – ИФ) и это не отвечает тому порядку, который был подписан в Минске при пятом президенте. Но мы видим, что возможность дискуссии в этом вопросе есть и остается", - подчеркнула Кравчук.

По ее словам, сейчас очень важно сконцентрироваться на подготовке качественного визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и к его встрече с Байденом в конце июля этого года.

"И в принципе, что мы ожидаем? То, что западный мир будет называть черное - черным и белое - белым. Однозначно, мы понимаем, что Украина заслуживает быть в НАТО, а Путин и его система управления, Россия заслуживают на дальнейшее давление", - подытожила Кравчук.